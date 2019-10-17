Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

с чего всё началось

Полное возмещение денег со стороны государства предусмотрено для тех, кто держал вклады в Сбербанке до 20 июня 1991 года. Согласно закону от 1995 года, на компенсацию также имеют право держатели ценных бумаг СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Выплаты производились до 2003 года.

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