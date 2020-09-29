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TatCenter
TatCenter

Госдума во втором чтении одобрила налоговые вычеты для «Татнефти»

Госдума во втором чтении одобрила поправки в законопроект о корректировке налога на дополнительный доход. Они дают возможность «Татнефти» получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 36 млрд рублей, передает ТАCC.В источнике
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Российская газета

По логике латания дыр

Российская газетавчера в 13:23
Коммерсантъ

Нефтекомпаниям оставят на чай

Коммерсантъвчера в 16:21
РБК

«Татнефть» и «Газпром нефть» смогут вернуть ₽72 млрд потерянных льгот

РБКвчера в 16:00
Финмаркет

Законопроект о реформе НДД принят во II чтении, для ряда месторождений вводятся налоговые вычеты

Финмаркет06:35
БИЗНЕС Online

При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33
Интерфакс

Вычет по НДПИ в 1 млрд руб. предложили предоставлять при добыче нефти на Ямале и в Татарстане

Интерфаксвчера в 11:26
Газета.Ru

Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых

Газета.Ruвчера в 01:55

Иркутский депутат Левченко не признал вину в мошенничестве

Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
РИА Новости08:06

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.
REGNUM06:45
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