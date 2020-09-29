Госдума во втором чтении одобрила налоговые вычеты для «Татнефти»
Госдума во втором чтении одобрила поправки в законопроект о корректировке налога на дополнительный доход. Они дают возможность «Татнефти» получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 36 млрд рублей, передает ТАCC.В источнике
Подробнее о событии
При добыче нефти в РТ компаниям могут предоставить вычет по НДПИ в 1 млрд рублей
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:33
Почему инвесторов разочарует кратный рост налога на добычу полезных ископаемых
Газета.Ruвчера в 01:55