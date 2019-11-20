Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Ко второму чтению депутаты предложили около 600 поправок, ключевые из них касаются поддержки регионов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Вячеслав Володин
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета вчера в 09:43

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