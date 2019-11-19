Экономика
КоммерсантъГосдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета
Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Ко второму чтению депутаты предложили около 600 поправок, ключевые из них касаются поддержки регионов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Госдума рассмотрела более 600 поправок ко второму чтению федерального бюджета
Daily Storm19 ноября в 08:12
Вячеслав Володин рассказал, как новый федеральный бюджет улучшит жизнь россиян
Версия-Саратов19 ноября в 09:51
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Общество
Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей
Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Экономика
Китай призвал РФ перейти на юани
На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в России
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Следственный комитет Южного Урала расследует обстоятельства конфликта, результатом которого стала смерть 37-летнего пациента челябинской больницы.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
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Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Политика
На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией
Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» сделала заявление о беременности
Саша Черно из шоу сообщила, что ждет ребенка от своего супруга Иосифа Оганесяна.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Футбол
Президент «Васко да Гама»: у ЦСКА есть время до декабря
Президент «Васко да Гамы» Алехандре Кампелло прокомментировал ситуацию с возможным выкупом ЦСКА полузащитника Лукаса Сантоса.
Экономика
Росатом планирует стать одним из лидеров морских грузоперевозок
Планы госкорпорации «Росатом» по вхождению в число 15 крупнейших мировых морских перевозчиков изложены в ее презентации для банков, где указано о намерении вложить в новый для «Росатома» бизнес почти 7 млрд долларов, 21 ноября сообщает газета «Ведомости».
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Космос
Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.