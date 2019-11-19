Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Ко второму чтению депутаты предложили около 600 поправок, ключевые из них касаются поддержки регионов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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