Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Ко второму чтению депутаты предложили около 600 поправок, ключевые из них касаются поддержки регионов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Экономика Китай призвал РФ перейти на юани На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Политика Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Экономика ФНС увеличила поступление налогов в бюджет Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).

Политика На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Экономика С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.

Экономика Росатом планирует стать одним из лидеров морских грузоперевозок Планы госкорпорации «Росатом» по вхождению в число 15 крупнейших мировых морских перевозчиков изложены в ее презентации для банков, где указано о намерении вложить в новый для «Росатома» бизнес почти 7 млрд долларов, 21 ноября сообщает газета «Ведомости».

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.