Общество
62инфоГосдума во втором чтении одобрила расширение программы маткапитала
С принятием закона семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат от государства эту сумму. При рождении или усыновлении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей. Программа продлевается до 2026 года.
Читать в источнике
Оценить
Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс вчера в 04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении маткапитала
Парламентская газетавчера в 04:50
Приняты во втором чтении поправки о расширении программы маткапитала
Государственная Дума РФвчера в 04:39
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Биатлон
Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
Происшествия
Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов
В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Футбол
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, Шахтёр - Бенфика, прямая текстовая онлайн трансляция
Сегодня, 20 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. "Шахтёр" будет принимать "Бенфику".
Политика
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Технологии
IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер
Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
Гаджеты
Выпущена предварительная версия Android 11 с массой улучшений
Google, как и ожидалось, выпустила раньше обычного срока Android 11 Developer Preview, чтобы разработчики могли протестировать новую версию мобильной ОС перед запуском финальной сборки в этом году.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Политика
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Гаджеты
ASUS назвала причину перегрева некоторых видеокарт от AMD
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.