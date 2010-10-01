Общество

62инфо62инфоГосдума во втором чтении одобрила расширение программы маткапитала

С принятием закона семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат от государства эту сумму. При рождении или усыновлении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей. Программа продлевается до 2026 года.
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Вячеслав Володин
Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс вчера в 04:57

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