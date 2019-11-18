Экономика
ИзвестияГосдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября на сайте нижней палаты парламента.
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Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девушки
Политика
«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Транспорт
Поезда из Екатеринбурга в Крым пустят в следующем году
Напомним, с декабря текущего года – благодаря запуску железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив – с континентальной России на полуостров начнут курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Происшествия
Грабители устроили перестрелку в Петербурге после налета на ювелирный
В Петербурге суд вынес приговор двум участникам банды, которые вечером 31 января 2018 года совершили вооруженный налет на ювелирный магазин, а затем устроили перестрелку с полицией.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино
Назван состав национальной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Политика
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжиться в следующем году.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Футбол
Марадона уволен с поста главного тренера «Химнасии»
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии».
Экономика
МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год
У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
Шоу-бизнес
Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры
Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Космос
Украина планирует построить город на Луне
В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Армия и оружие
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.