Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября на сайте нижней палаты парламента.

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

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