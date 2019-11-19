Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября на сайте нижней палаты парламента.

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

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