Экономика

ИзвестияИзвестияГосдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября на сайте нижней палаты парламента.
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Законопроект о бюджете Фонда соцстрахования на 2020-2022 годы прошёл второе чтение

Парламентская газета08:46

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

РИА Новости08:15

Госдума одобрила во II чтении перечисление ЦБ в бюджет доходов от доли в Сбербанке

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Госдума приняла проект госбюджета на 2020–2022 годы во II чтении

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Госдума перераспределила 1% бюджета страны

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Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Известия09:04

С профицитом: Госдума приняла бюджет на 2020-22 годы

Вести.Ru08:22
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
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Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
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Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 07:45
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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
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РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании СМИ — иностранных агентов, позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
RT на русском 08:38
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Политика

В Кремле прокомментировали возможность муниципальной реформы в России

Речь о муниципальной реформе в России не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства Владимира Путина о неэффективности взаимодействия государственной власти и муниципалитетов.
Известия 07:59
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
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Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
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Во ФСИН не получали заявления об увольнении замглавы службы Максименко

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что не получали заявление об увольнении замглавы ФСИН Валерия Максименко.
Газета.Ru 08:47
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Грабители устроили перестрелку в Петербурге после налета на ювелирный

В Петербурге суд вынес приговор двум участникам банды, которые вечером 31 января 2018 года совершили вооруженный налет на ювелирный магазин, а затем устроили перестрелку с полицией.
Lenta.ru 09:08
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
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ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
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Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Кино

Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
ГЛАС.RU 07:35
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