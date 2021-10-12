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Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссий

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва.
ТАСС
В ходе заседания парламентарии рассмотрят порядок своей работы с 12 октября по 31 декабря, обсудят проект постановления о счетной комиссии, создадут временную комиссию по организации работы Госдумы.
RiaStrela
Согласно результатам, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 и "Новые люди" - 13.
Газета.Ru
Также депутаты обсудят кандидатов на пост председателя Госдумы, вице-спикеров, определятся с составами комитетов.
RiaStrela

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