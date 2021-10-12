ТАССГосдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссийДепутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва.ТАССВ ходе заседания парламентарии рассмотрят порядок своей работы с 12 октября по 31 декабря, обсудят проект постановления о счетной комиссии, создадут временную комиссию по организации работы Госдумы.RiaStrelaСогласно результатам, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 и "Новые люди" - 13.Газета.RuТакже депутаты обсудят кандидатов на пост председателя Госдумы, вице-спикеров, определятся с составами комитетов.RiaStrelaЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейДума ТВМоя Москва.онлайнМой БрянскДождьРИА НовостиИзвестияГТРК СтавропольеLife.ruНТВПервый каналPiter.tvРЕН ТВКомсомольская правдаDP.RURT на русскомRiaStrelaГазета.RuИзвестияDaily StormЯрновостиLacmus.lifeИА Городские вести. ВолгоградMisanec.ruThe Moscow PostНовости СаратоваПодробнее о событииГосдума восьмого созыва одобрила создание 32 комитетов вместо 26 и трех постоянных комиссийЭхо Москвы04:02Первое заседание Госдумы VIII созыва открыла ТерешковаКоммерсантъ04:05Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы нового созываОбщественная служба новостей03:44Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов и трех комиссийТАСС04:28Госдума VIII созыва приняла постановление о создании 32 комитетовПарламентская газета04:20Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созываRT на русском04:49«Единая Россия» обсудит кадровые вопросы в Госдуме перед началом ее работыВедомостивчера в 16:15Показать ещёОценить1,2KПоделиться