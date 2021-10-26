ВедомостиГосдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении МРОТПравительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 г. был принят в первом чтении 26 октября.ВедомостиВ текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.Государственная Дума РФ«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников»,— сказано в пояснительной записке.Государственная Дума РФМинистерство труда и социальной защиты ранее подсчитало, что повышение МРОТ с 2022 года коснется около 4,7 миллиона работников.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРосбалтREGNUM9111.ruГосударственная Дума РФДума ТВРадио 1Вечерняя МоскваКомсомольская правдаLife.ruФАННародные новостиЭкономика сегодняПодробнее о событииГосдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении МРОТВедомости07:21Госдума в первом чтении одобрила увеличение МРОТ с 2022 годаЭкономика сегодня07:20В следующем году для оренбуржцев повысится МРОТ1743.ru24 октября в 00:00Принят в первом чтении законопроект о размере МРОТ в 2022 годуГосударственная Дума РФ06:46Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ до 13 тыс. 617 руб. с 2022 годаАгентство Москва06:47Дума 26 октября рассмотрит в I чтении проект об увеличении МРОТ в 2022 годуТАССвчера в 12:14Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 годуПРАЙМ06:54Показать ещёОценить35Поделиться