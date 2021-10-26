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Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ

Правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 г. был принят в первом чтении 26 октября.
Ведомости
В текущем году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
Государственная Дума РФ
«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников»,— сказано в пояснительной записке.
Государственная Дума РФ
Министерство труда и социальной защиты ранее подсчитало, что повышение МРОТ с 2022 года коснется около 4,7 миллиона работников.
Комсомольская правда

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