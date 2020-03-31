Экономика
ПРАЙМГосдума ввела НДФЛ по ОФЗ и корпоративным облигациям в рублях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым доходы по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые сейчас освобождены от налогов, будут облагаться НДФЛ.
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Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
Происшествия
В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор
За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции
Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Наука
Конец фильма: что видят люди перед смертью
Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Хоккей
Жена Малкина прокомментировала критику ее мужа из-за паспорта США
Супруга российского форварда "Питтбург Пингвинз" Евгения Малкина, Анна Кастерова, рассказала, как ее семья отреагировала на критику ее мужа из-за американского паспорта.
Происшествия
Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка
Отмечается, что Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.
Общество
В ВОЗ заявили о шансах России избежать европейского сценария пандемии
Действия российских властей по сдерживанию распространения коронавируса могут помочь избежать европейского пути развития пандемии со взрывным ростом числа зараженных.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Общество
Власти Москвы опровергли сообщение о запрете продажи алкоголя
Информация о запрете продажи алкоголя в Москве с 23:00 1 апреля не соответствует действителности, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Здоровье
Российские военные оснащают полевой госпиталь в Бергамо
Как сообщает ToDay News Ufa, российские медицинские бригады совместно с коллегами из Италии начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале, который удалось создать в Бергамо для лечения людей, зараженных коронавирусом.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».