Экономика

ПРАЙМПРАЙМГосдума ввела НДФЛ по ОФЗ и корпоративным облигациям в рублях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым доходы по ОФЗ, региональным и муниципальным облигациям, а также по выпущенным после 1 января 2017 года долговым корпоративным бумагам российских эмитентов в рублях, которые сейчас освобождены от налогов, будут облагаться НДФЛ.
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