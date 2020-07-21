Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Госдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже

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