Экономика
РБКГосдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке отсидел 10 лет за тяжкие преступления
Захватчик заложников в украинском Луцке дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Коммерсантъ 08:45
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
Происшествия
На финской границе задержали перебежчика из России
Пограничник задержал нарушителя 17 июля в провинции Париккала.
Фонтанка.Ру 19 июля в 08:51
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Как сообщает ToDay News Ufa, из сообщений Центра исследования околоземных объектов NASA следует, что двадцать девятого ноября к Земле сильно приблизится астероид.
ToDay News Ufa 07:59
Технологии
Увидеть офис, где создают Cyberpunk 2077, может любой желающий
Студия разработки CD Projekt RED появилась Google Maps, где можно включить просмотр улиц и некоторых помещений внутри через панорамные фотографии.
Нева Спорт 05:36
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Здоровье
Инфекционист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 08:02
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний
Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
BFM.ru 06:54
Здоровье
В Испании резко выросло число заражений коронавирусом
В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%.
Piter.tv 07:47
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
ВВС США начали списание самолётов-заправщиков KC-10 Extender
Военное обозрение 08:42
Политика
Врио главы Хабаровского края Дегтярев решил сохранить команду Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
ФАН 08:53
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Игры
Square Enix уже работает над сиквелом Final Fantasy VII Remake
Глава разработки ремейка Final Fantasy VII Тэцуя Номура заявил, что Square Enix старается ускорить работу над проектом и выпустить его как можно быстрее.
REGNUM 07:34
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
Наука
Останки мамонта обнаружены на берегу озера на Ямале
Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют останки мамонта, обнаруженные местными жителями на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
ТАСС Наука 08:38
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Evo-rus.com вчера в 06:23
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Экономика
Последствия деноминации рубля для России названы
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa вчера в 07:54