Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии. Позднее его должен одобрить Совет федерации.
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Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

Вести.Ru04:43

Штрафы за нарушение самоизоляции введут в России. Пока у закона очень широкое толкование

Телеканал 360°вчера в 05:54

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Коммерсантъ03:33

Госдума одобрила штрафы до 300 тыс. рублей для здоровых граждан за нарушение карантина

ТАСС03:52

В Госдуме одобрили штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами

Комсомольская правда04:42

За нарушение режима карантина будут штрафовать на 1 млн рублей

Современный Предпринимательвчера в 04:41

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Собака.ruвчера в 03:58
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:31, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

В Петербурге обследовали на коронавирус более 37 тыс. человек

С 10 марта выехали из Петербурга 279 тыс. человек, из них 150 тыс. человек на личном транспорте пересекли границу Финляндии и Эстонии.
Невские Новости 04:57
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Правительство изменило список товаров первой необходимости

В список товаров первой необходимости внесены изменения. Соответствующее постановление правительства издано 29 марта.
Kaluga-poisk.ru вчера в 05:38
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Интернет

«ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщили об увеличении количества звонков и сообщений

«Одноклассники» заявили, что увеличение количества групповых звонков за сутки составило 70% по сравнению с цифрами двухнедельной давности.
Коммерсантъ 05:01
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Вести.Ru 03:44
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Тимати предложил Джигану психологическую помощь

Тимати предложил Джигану психологическую помощь Тимати обеспокоен состоянием Джигана.
Экспресс газета 03:59
Общество

Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама

Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Go68.ru вчера в 12:33
Общество

Россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка, попросили помощи у Путина

Бумага направлена гендиректору компании «Аэрофлот» Виталию Савельеву, президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минобороны Сергею Шойгу.
Городовой 05:05
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Здоровье

Украина возьмет пример с Японии в борьбе с коронавирусом

Украина решила взять пример с Японии в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 05:20
Политика

На Украине уволены главы Минфина и Минздрава

Верховная рада уволила министра финансов Украины Игоря Уманского и главу Минздрава Илью Емца.
Российская газета вчера в 08:01
Спорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс вчера в 01:03
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат вчера в 17:39
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Экономика

«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле

По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
Rambler News Service 28 марта в 13:49
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Футбол

«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина

Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 15:34
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