Коронавирус
КоммерсантъГосдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии. Позднее его должен одобрить Совет федерации.
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Штрафы за нарушение самоизоляции введут в России. Пока у закона очень широкое толкование
Телеканал 360°вчера в 05:54
В Госдуме одобрили штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами
Комсомольская правда04:42
За нарушение режима карантина будут штрафовать на 1 млн рублей
Современный Предпринимательвчера в 04:41
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Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
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В список товаров первой необходимости внесены изменения. Соответствующее постановление правительства издано 29 марта.
Экономика
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Интернет
«ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщили об увеличении количества звонков и сообщений
«Одноклассники» заявили, что увеличение количества групповых звонков за сутки составило 70% по сравнению с цифрами двухнедельной давности.
Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Шоу-бизнес
Тимати предложил Джигану психологическую помощь
Тимати предложил Джигану психологическую помощь Тимати обеспокоен состоянием Джигана.
Общество
Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама
Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Общество
Россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка, попросили помощи у Путина
Бумага направлена гендиректору компании «Аэрофлот» Виталию Савельеву, президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минобороны Сергею Шойгу.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Здоровье
Украина возьмет пример с Японии в борьбе с коронавирусом
Украина решила взять пример с Японии в борьбе с распространением коронавируса.
Политика
На Украине уволены главы Минфина и Минздрава
Верховная рада уволила министра финансов Украины Игоря Уманского и главу Минздрава Илью Емца.
Спорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
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Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
Единоборства
Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле
Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Экономика
«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле
По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Футбол
«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина
Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.