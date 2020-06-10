Экономика

ГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияГосдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

Касается эта мера также наших пенсионеров, есть такие случаи, когда и у пенсионеров есть долговые обязательства.
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