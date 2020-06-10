Экономика
ГТРК ЧувашияГосдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Касается эта мера также наших пенсионеров, есть такие случаи, когда и у пенсионеров есть долговые обязательства.
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Небольшой рост заболеваемости коронавирусом после спада не является свидетельством второй волны.
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Реальное время 10 июня в 22:24
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Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
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