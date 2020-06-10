Экономика
ГТРК ЧувашияГосдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Касается эта мера также наших пенсионеров, есть такие случаи, когда и у пенсионеров есть долговые обязательства.
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ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров
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Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в Казани
Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
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РБК 09:00
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После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
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Суд перенес заседание по делу Стерненко
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Украина.ру 15:45
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Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП
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Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.
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В Госдуме прокомментировали получение Украиной нового статуса в НАТО
Сегодня стало известно, что Украина получила новый статус в НАТО – партнер с расширенными возможностями.
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По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня 10 июня в 20:51
Общество
Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США
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Финмаркет вчера в 02:37
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты 15:01
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru 17:12
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ПРАЙМ вчера в 02:37
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Экономика
Путин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Футбол
Девушка Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом
Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что испытывала стыд во время совместных тренировок с португальцем.
РИА Новости 14:38
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
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Capcom анонсировала Resident Evil Village
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Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям.
Коммерсантъ 05:56
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835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка
Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках дела Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек».
News.ru 12:03
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Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor вчера в 12:11
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EA анонсировала Star Wars Squadrons
Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.
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Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
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