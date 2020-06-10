Экономика
ГТРК ЧувашияГосдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Касается эта мера также наших пенсионеров, есть такие случаи, когда и у пенсионеров есть долговые обязательства.
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ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров
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Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
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Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
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Концерн «Укроборонпром» подверг критике предприятие «Антонов» из-за отказа покупать детали российского производства через посредника – Boeing Distribution.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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РБК 05:30