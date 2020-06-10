Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров. Для поддержки таких должников предлагается установить мораторий на действия судебных приставов.

Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров

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