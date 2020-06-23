Экономика
REGNUMГосдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса
Москва, 23 июня 2020, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
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Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
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