Москва, 23 июня 2020, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Госдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса

Общество Более 7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в РФ за сутки - оперштаб Interfax-Russia.ru - В России за сутки зарегистрировано 7,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, 154 человека скончались, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 1,5K

Политика Парад Победы в Москве завершился На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 193

Политика Парад в честь 75‑летия Победы начался в Москве Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в центре Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Здоровье С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. 57

Финансы Россияне стали возвращать валюту в банки Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 539

Общество В Москве начался парад Победы На Красной площади в Москве начался парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест. 64

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 325