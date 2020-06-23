Экономика

REGNUMREGNUMГосдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса

Москва, 23 июня 2020, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
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Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Российская газетавчера в 09:08

Госдума приняла законопроект «Единой России» об отсрочке долгов для пенсионеров

ФедералПрессвчера в 08:24

ГД приняла во II чтении проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

РИА Новостивчера в 08:09

Дума предоставляет отсрочку по долгам пострадавшему от пандемии бизнесу и пенсионерам

ТАССвчера в 08:14

Пенсионеры смогут получить отсрочку платежей по кредитам

Государственная Дума РФвчера в 08:03

Малому и среднему бизнесу собрались дать право на внесудебную рассрочку долгов до 15 млн руб

Интерфаксвчера в 01:26

Пенсионерам дадут отсрочку по платежам

Туапсинские вести22 июня в 02:25
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Парад в честь 75‑летия Победы начался в Москве

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в центре Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.
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В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
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