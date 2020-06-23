Экономика
REGNUMГосдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса
Москва, 23 июня 2020, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Экономика
Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное
В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет.
РБК 11:37
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Политика
Путин выступит с обращением к жителям РФ
Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
Экономика
Путин увеличил поддержку бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента.
Lenta.ru 10:44
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Общество
Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
Футбол
Футболистов ярославского «Шинника» проверили на коронавирус
Анализы на коронавирус сдавали все футболисты, тренеры и сотрудники ярославского клуба.
ЯрNews 09:33
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Политика
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
Здоровье
Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности
Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области.
Калужские новости вчера в 09:00
Общество
Владимир Путин выступает с обращением к россиянам
Владимир Путин отметил, что все отрасли (энергетика, связь, торговля, сельское хозяйство, образование и другие) эффективно и грамотно отработали в период пандемии, каждый на своём месте совершил невозможное.
Авторадио 10:51
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53