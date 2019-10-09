Экономика
КоммерсантъГосдума зафиксировала конструкцию бюджета
Госдума зафиксировала конструкцию бюджета Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 14:06
с чего всё началось
МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Как сообщил в ходе заседания Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, очень важно, что в обсуждении бюджета принимают участие все руководители фракций и большинство депутатов, «но ряд наших коллег отсутствует».Государственная Дума РФ03:04
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Общество
Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине
Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва 14:54
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Ученые открыли предотвращающее рак и старение вещество
Специалисты из Франции пришли к выводу, что белок GDF11 помогает человеческому организму бороться с признаками старения, а также предотвращает развитие рака.
iReactor 14:03
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Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире
Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
РБК 12:59
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
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«Зенит» проиграл в гостях РБ «Лейпциг»
Российская газета 15:00
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Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Космос
Обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной.
RT на русском 15:04
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча
Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
Нева Спорт 10:34
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии
США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
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Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 10:23
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
LiveSport.ru вчера в 15:49
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Актриса Скарлетт Йоханссон покинет киновселенную Marvel после выхода сольного фильма "Черная Вдова".
Газета.Ru 08:45
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег
Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Газета.Ru 12:50
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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru вчера в 01:53
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На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
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Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском 05:33
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Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
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В чемпионате Турции вратарь был удален на 11-й секунде матча
РИА Новости вчера в 05:43
Футбол
«Челси» на выезде победил «Аякс» в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" дома проиграл "Челси".
Газета.Ru 15:02
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Броневик протаранил автомобиль в Костроме
Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35