Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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