Экономика

ФедералПрессФедералПрессГосдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.
Коммерсантъвчера в 18:32

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Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Коммерсантъвчера в 18:32

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

РБКвчера в 21:35

«Ъ»: Госдума хочет разрешить продавать жилье с детскими долями в счет ипотеки

ТАССвчера в 22:02

В ГД намерены решить проблему с получением ипотечных кредитов семьями, где детям выделены доли в существующем жилье

Эхо Москвы02:01

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

Фонтанка.Ру01:11

Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями

ФедералПресс03:58

«Ъ»: семьям могут разрешить брать ипотеку и продавать жилье с выделенными детям долями

Будущее России. Национальные проекты02:42
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Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Экономика

Долговая нагрузка россиян подскочила до максимума с 2012 года

Совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на презентацию, представленную руководителем департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.
Росбалт вчера в 07:00
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Момент убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео

Момент убийства экс-мэра Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева попал в объектив камеры наблюдения.
Пятый канал 05:04
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Происшествия

В Подмосковье горит склад с древесиной

Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Здоровье

Село в Омской области закрыли из-за чумы птиц

В селе Почекуево Большереченского района домашняя птица заболели ньюкаслской болезнью.
ФедералПресс 30 октября в 07:57
Происшествия

Стали известны действия воспитателей при нападении на детсад в НАО

В момент нападения на ребенка воспитатели детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре находились в помещении группы и попытались помешать преступнику.
Российская газета 03:48
Происшествия

Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново

В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Политика

НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма

НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно.
Телеканал 360° вчера в 10:31
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

Интерфакс 03:02
Общество

Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Происшествия

Под Саратовом три пенсионерки пойдут под суд за хищение крупной суммы

Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело в отношении трех местных жительниц по обвинению в хищении у коллег и регионального министерства культуры более 25 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 04:48
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Происшествия

Избиение школьника в Новосибирске проверит СК

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверит сведения СМИ об избиении школьника, сообщает пресс-служба ведомства.
Новосибирские новости 04:09
Происшествия

В воронежском лесу в машине нашли труп обезглавленного водителя

РЕН ТВ 04:29
Космос

Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики

Космическим телескопом Spitzer запечатлел туманность, похожую на символ Хэллоуина - тыквенный светильник или Светильник Джека.
Газета.Ru вчера в 05:46
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Происшествия

Артисты Мариинского театра отравились на гастролях в Москве

Артисты и технический персонал Мариинского театра отравились на гастролях в Москве. Их госпитализировали 31 октября.
Известия 04:32
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика

Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 04:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском найден мертвым в СИЗО

Газета.Ru 05:10
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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