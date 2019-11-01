Экономика
ФедералПрессГосдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.Коммерсантъвчера в 18:32
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«Ъ»: семьям могут разрешить брать ипотеку и продавать жилье с выделенными детям долями
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