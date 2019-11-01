Экономика
ФедералПрессГосдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.Коммерсантъвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ъ»: семьям могут разрешить брать ипотеку и продавать жилье с выделенными детям долями
Будущее России. Национальные проекты02:42
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Здоровье
В России отозвали провоцирующий рак препарат от изжоги
В России из обращения отзывают препарат сербского производства от язвенной болезни желудка «Ранитидин».
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Авто
Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее
В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Футбол
«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро
Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Шоу-бизнес
Рудковская призналась, что поправилась из-за гормональной терапии
Звездный продюсер призналась, что в эфире зрители увидят ее слегка поправившейся.
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank
Банк РФ аннулировал лицензию АО «Данске банк» по просьбе его единственного акционера - Danske Bank, принявшего решение о добровольной ликвидации российской кредитной организации.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами
Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Общество
Тимур Бекмамбетов показал шикарный особняк за 5 млн долларов
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».