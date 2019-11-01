Экономика

ФедералПрессФедералПрессГосдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно По инициативе банков депутаты готовят поправки в законодательство, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас кредиты на жилье для таких семей недоступны.
Коммерсантъвчера в 18:32

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Проблему с выделением детских долей при ипотеке будут решать законодательно

Коммерсантъвчера в 18:32

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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