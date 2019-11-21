Общество

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
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с чего всё началось
В третьем, окончательном чтении принят закон
, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО).
Государственная Дума РФ06:00

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Госдума запретила продажу смартфонов и ноутбуков без российского ПО

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Государственная Дума РФ06:00

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РИА Новости06:26
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