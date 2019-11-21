с чего всё началось

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

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