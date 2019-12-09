Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение России06:12

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубаньвчера в 10:04

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05

Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых

Твой Континент07 декабря в 07:30
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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
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Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет — с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Политика

Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Президент России Владимир Путин одобрил предложение ввести ответственность для чиновников за оскорбления граждан.
Коммерсантъ 11:12
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Футбол

Минюст США узнал о покупке «российским олигархом» права принять ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором упоминается, что российский бизнесмен мог дать взятку бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, чтобы гарантировать России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
РБК 11:29
Футбол

Тамбовские налоговики подали иск о банкротстве ФК «Тамбов»

ФК "Тамбов" играет в российской Премьер-Лиге. После 19 туров клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Интерфакс - Россия 10:10
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:00
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Политика

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Российская газета 10:18
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Путин объяснил опасность брошенных в полицейских стаканчиков

По мнению Путина, бросивший стаканчик в полицейского может зайти дальше и начать совершать противоправные действия.
Газета.Ru 10:42
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
МК-Спорт 05:18
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Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Общество

Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год

Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Крестьянская жизнь вчера в 07:08
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Вечерняя Москва 06:13
Общество

Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

Газета.Ru 09:22
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Политика

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
РИА Новости 08:42
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

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Экономика

«Ростех» оценил расходы операторов на «закон Яровой» в 10 млрд рублей

Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
Интерфакс 02:50
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Хоккей

«Даллас» уволил Монтгомери. Причина — непрофессиональное поведение

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» уволил Джима Монтгомери с поста главного тренера, информирует официальный сайт американской команды.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

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Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр

Cyber.sports.ru 03:23
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