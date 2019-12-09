Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.

Политика Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Политика Трамп может приехать на День Победы в Москву, заявил Лавров Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение российской стороны посетить День Победы 9 мая в Москве, передает РИА "Новости".

Политика Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины Зеленский отметил, что встреча с Путиным была преимущественно посвящена теме транзита российского газа на Украину и он считает высокой вероятность продлить контракт сроком на десять лет с 1 января.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Политика Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».

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Игры Анонсирована новая часть игры BioShock 2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.

Авто КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели» Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Происшествия Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.

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Здоровье Водителям напомнили, где в РФ лучше не заправляться Помимо ранее перечисленных регионов не лучшим образом обстоят дела с качеством горючего в Курганской, Новосибирской, Томской и Свердловской областях, в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.