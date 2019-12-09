Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
Политика
Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Происшествия
В Нью-Джерси застрелили четырех человек
Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека.
Политика
Трамп может приехать на День Победы в Москву, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение российской стороны посетить День Победы 9 мая в Москве, передает РИА "Новости".
Политика
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Зеленский отметил, что встреча с Путиным была преимущественно посвящена теме транзита российского газа на Украину и он считает высокой вероятность продлить контракт сроком на десять лет с 1 января.
Общество
Клиника Мюнхена назвала причину смерти Юрия Лужкова
В клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн» назвали причину смерти Юрия Лужкова после операции на сердце.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Футбол
Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Игры
Анонсирована новая часть игры BioShock
2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса
Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Авто
Названы пять лучших вариантов первой машины для новичков
Среди иномарок, как говорят эксперты, новичку как нельзя лучше подойдут «американец» Chevrolet Blazer и «кореец» Hyundai Galloper, выпущенные в конце 90-х.
Здоровье
Водителям напомнили, где в РФ лучше не заправляться
Помимо ранее перечисленных регионов не лучшим образом обстоят дела с качеством горючего в Курганской, Новосибирской, Томской и Свердловской областях, в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.