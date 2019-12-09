Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отказалась облагать богатых более высокими налогами

Наша версия12:35

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубаньвчера в 10:04

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная веснавчера в 11:47

Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение России06:12

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05
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Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

Интерфакс вчера в 01:52
Политика

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:33
Происшествия

В Нью-Джерси застрелили четырех человек

Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека.
Газета.Ru 16:58
Политика

Трамп может приехать на День Победы в Москву, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение российской стороны посетить День Победы 9 мая в Москве, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:59
Политика

Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины

Зеленский отметил, что встреча с Путиным была преимущественно посвящена теме транзита российского газа на Украину и он считает высокой вероятность продлить контракт сроком на десять лет с 1 января.
РИА Новости 07:13
Общество

Клиника Мюнхена назвала причину смерти Юрия Лужкова

В клинике мюнхенского университета «Гроссхадерн» назвали причину смерти Юрия Лужкова после операции на сердце.
Регион online 06:24
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания вчера в 10:29
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
Общество

Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать

Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
BFM.ru вчера в 20:04
Игры

Видео: Capcom представила ремейк Resident Evil 3

REGNUM 11:48
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Кубанские новости 13:20
Футбол

Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

News.ru 04:08
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Игры

Анонсирована новая часть игры BioShock

2K Games официально анонсировала новую часть BioShock, которая станет четвертой в серии.
Газета.Ru 08:53
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета 02:25
Футбол

«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

RT на русском 16:59
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Kazanfirst.ru вчера в 15:34
Авто

В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza

По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
SpeedMe 04:33
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Tvoe-avto.com вчера в 05:11
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:55
Политика

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Газета.Ru 16:40
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Авто

Названы пять лучших вариантов первой машины для новичков

Среди иномарок, как говорят эксперты, новичку как нельзя лучше подойдут «американец» Chevrolet Blazer и «кореец» Hyundai Galloper, выпущенные в конце 90-х.
Автоновости дня вчера в 13:40
Здоровье

Водителям напомнили, где в РФ лучше не заправляться

Помимо ранее перечисленных регионов не лучшим образом обстоят дела с качеством горючего в Курганской, Новосибирской, Томской и Свердловской областях, в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.
Quto.ru 07:29
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Политика

Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Газета.Ru 15:05
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