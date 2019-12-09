с чего всё началось

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.

Экономика Медведев рассказал о расходах России на импортозамещение Почти три миллиарда рублей потратит Россия на импортозамещение к 2021 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту сумму огромной.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Общество Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, какие подарки лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Наука Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.

Политика Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».