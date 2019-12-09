Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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с чего всё началось
Справедливороссы задумали другой вариант налогообложения: доходы ниже 24 млн рублей в год облагать по ставке 13 процентов, а доходы, превышающие 24 млн рублей, — по 18-процентной ставке.Время Бухгалтера04:52
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Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых
Твой Континент07 декабря в 07:30
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