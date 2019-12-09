Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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с чего всё началось
Справедливороссы задумали другой
 вариант налогообложения: доходы ниже 24 млн рублей в год облагать по ставке 13 процентов, а доходы, превышающие 24 млн рублей, — по 18-процентной ставке.
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