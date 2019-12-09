Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение России06:12

Госдума отклонила законопроекты по повышению налогов для богачей

FreeNews-Volga03:04

Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых

Твой Континент07 декабря в 07:30

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная веснавчера в 11:47

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубаньвчера в 10:04

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
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Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости 09:10
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Что происходит 05:39
Политика

Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

Союзное Вече 04:18
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Спорт

Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
ТВ Центр вчера в 18:13
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Игры

Новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima

На последнем State of Play 2019 года показали новый тизер-трейлер Ghost of Tsushima.
Cyber.sports.ru 10:25
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру вчера в 06:16
Общество

Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
РИА Новости 04:09
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Происшествия

В Новой Зеландии допустили гибель пропавших после извержения вулкана

Власти Новой Зеландии полагают, что 8 пропавших без вести при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд, погибли, сообщается в фейсбуке местной полиции.
ИжевскИнфо.РУ 03:33
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Авто

Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Новые автомобили 02:45
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
ТАСС 09:25
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Здоровье

Электронные визы помогут Петербургу стать центром медицинского туризма

Во вторник на заседании медицинского совета при губернаторе Александр Беглов заявил о том, что введение электронных виз сделает город на Неве центром медицинского туризма.
78.ru 10:09
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Политика

Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Москва 24 вчера в 10:03
Общество

Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»

ProstoProSport 06:16
Армия и оружие

В Лаосе начались первые российско-лаосские военные учения

Интерфакс 04:05
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
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Шоу-бизнес

Друг Петросяна рассказал о его новой жене

Писатель-сатирик Георгий Териков рассказал о том, какое впечатление на него произвела новая жена Евгения Петросяна, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 10:37
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
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