Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

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Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

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Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус09 декабря в 17:15

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфовчера в 21:26

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR

Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
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Путин обвинил Ленина в заложении мины под государственность РФ

Президент России Владимир Путин обвинил вождя пролетариата и создателя СССР Владимира Ленина в том, что тот заложил "мину под российскую государственность".
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Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

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Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
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Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

В США в результате перестрелки погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате перестрелки в американском штате Нью-Джерси. Среди жертв — один полицейский.
Вести.Ru вчера в 22:26
Общество

Спикер ГД поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировать в Саратове проверку правоохранительными органами региональных околоправительственных структур.
Взгляд-инфо вчера в 23:46
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Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева

Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Слово и Дело 08 декабря в 11:37
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета вчера в 23:15
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Происшествия

В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек

РИА Новости 00:31
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Владимир Путин опасается повторения Сребреницы в Донбассе

Владимир Путин выразил опасение в возможности повторения в Донбассе Сребреницы в случае, если Киев получит там контроль над границей без гарантий для защиты жителей.
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Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Около 20 машин столкнулись во Владивостоке из-за снегопада

Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом.
ТАСС вчера в 20:37
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК вчера в 03:09
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости вчера в 10:41
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Кубанские новости вчера в 13:20
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru 00:21
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Авто

АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva

Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Tvoe-avto.com 09 декабря в 13:04
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
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Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета вчера в 02:59
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Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
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