Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»

АН Между строк06 декабря в 02:11

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06 декабря в 06:45

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06 декабря в 06:33

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости06 декабря в 05:40

Почему Путин против прогрессивной шкалы налогообложения, объяснил Делягин

LentaChel.ru06 декабря в 02:38

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09:06

Госдума отказалась повышать налог на богатство в России

VSE42.RU05 декабря в 23:22
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Армия и оружие

На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
Lenta.ru 09:21
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Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

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Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

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Экономика

Топ-10: самые дорогие компании мира после IPO Saudi Aramco

Стоимость выставляемых на продажу акций говорит о том, что Saudi Aramco, скорее всего, станет самой дорогой публичной компанией в мире.
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Сборная России выступит в отборе к ЧМ-2022 с флагом и гимном

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Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Футбол

Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на решение ВАДА

Напомним, что исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований.
ГЛАС.RU 08:07
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Футбол

«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ

Москва 24 вчера в 15:01
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Президент «Ростова»: «Мы движемся в правильном направлении. Постараемся выжать максимум в 2020-м»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2019 года для своей команды.
Sport24.ru 08:48
Общество

Взыскание долгов с пенсий могут запретить

Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Политика

Дональд Трамп назвал Украину «каким-то местом»

Ранее в СМИ сообщалось, что адвокат американского лидера совершил визит в Киев на прошлой неделе.
ГЛАС.RU 06:23
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В Нидерландах «веселящий газ» внесут в список контролируемых веществ

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РИА Новости 07:40
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Спорт

Колобков: говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
ТАСС Спорт 09:35
Общество

Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Космос

Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной

Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Портал Поиск 06 декабря в 09:39
Спорт

«Наказание унизительно для Путина»: западные СМИ — о решении WADA

Глава МОК Томас Бах считается доброжелателем президента России Владимира Путина и не является сторонником коллективного наказания.
РБК 09:21
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
РБК 07:57
Политика

В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
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67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте

67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
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Жителя Чечни арестовали за видеоролик о «запретной зоне» Грозного

На кадрах видео машина медленно едет по улицам так называемой "запретной зоны" Грозного или "чеченской Рублёвки" - в этом квартале находятся дома Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения.
Новые Известия 05:24
Общество

Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры

Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 08:29
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