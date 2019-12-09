Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная весна09 декабря в 11:47

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфовчера в 21:26

В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога

Общественное телевидение Россиивчера в 03:16

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус09 декабря в 17:15

Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

News.ru00:33

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубань09 декабря в 10:04

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06
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Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

RT на русском 03:02
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Общество

Названа дата похорон Юрия Лужкова

Российская газета вчера в 15:10
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Происшествия

В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка

Следствие обвинило стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска в смерти ребенка из-за инфекции после некачественного лечения зуба, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Россия.Кубань 04:15
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Общество

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости 03:49
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Известия 04:07
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Здоровье

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

48% респондентов сказали, что за последние 3-5 лет им приходилось перепроверять установленный диагноз или назначенные лекарства.
Говорит Москва 04:18
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Футбол

Каррера: «Предложений из России не получал. Даже контактов не было»

Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было.
Sport24.ru 02:00
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском вчера в 22:15
Политика

Лавров предложил США продлить СНВ-3

Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Известия вчера в 15:02
Экономика

Эксперты ОНФ оценили уровень закредитованности россиян

По данным ОНФ, лидерами среди регионов по уровню закредитованности стали Тыва (63%) и Калмыкия (60%).
РИА Новости 04:19
Экономика

Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить

Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
РИА Новости 02:31
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 01:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям.
Национальная служба новостей вчера в 10:31
Гаджеты

Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

За максимальную конфигурацию придется отдать 52 599 долларов или 3,3 млн рублей.
Piter.tv 03:00
Политика

СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Аргументы и Факты 02:07
Происшествия

Арестован девятый фигурант дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РЕН ТВ вчера в 11:29
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
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