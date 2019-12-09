Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.

Общество Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Происшествия В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка Следствие обвинило стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска в смерти ребенка из-за инфекции после некачественного лечения зуба, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Общество На МКС сломался американский туалет Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Политика Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.

Политика Лавров предложил США продлить СНВ-3 Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).

Экономика Эксперты ОНФ оценили уровень закредитованности россиян По данным ОНФ, лидерами среди регионов по уровню закредитованности стали Тыва (63%) и Калмыкия (60%).

Экономика Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.

Авто Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.

Политика Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям.

Политика СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.