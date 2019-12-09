Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога
Общественное телевидение Россиивчера в 03:16
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Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
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Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Общество
Названа дата похорон Юрия Лужкова
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Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Происшествия
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка
Следствие обвинило стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска в смерти ребенка из-за инфекции после некачественного лечения зуба, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Здоровье
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
48% респондентов сказали, что за последние 3-5 лет им приходилось перепроверять установленный диагноз или назначенные лекарства.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Футбол
Каррера: «Предложений из России не получал. Даже контактов не было»
Ни предложений, ни даже контактов с российскими клубами не было.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Политика
Лавров предложил США продлить СНВ-3
Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Экономика
Эксперты ОНФ оценили уровень закредитованности россиян
По данным ОНФ, лидерами среди регионов по уровню закредитованности стали Тыва (63%) и Калмыкия (60%).
Экономика
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
За максимальную конфигурацию придется отдать 52 599 долларов или 3,3 млн рублей.
Политика
СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Происшествия
Арестован девятый фигурант дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».