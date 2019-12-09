Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отклонила законопроекты на повышенный налог для богатых

News.ru00:33

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная весна09 декабря в 11:47

Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение Россиивчера в 06:12

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридус09 декабря в 17:15

В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфовчера в 21:26

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05
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Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело вчера в 03:01
Авто

В России создали гибридные вездеходы для суровых условий

Вездеходы оснащаются бензо-электрической или дизель-электрической силовой установкой.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Гаджеты

Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 01:09
Происшествия

В Ижевске спасли двухлетнего ребенка из квартиры с умершей матерью

По словам Бречалова, мать ребенка скончалась около пяти дней назад.
МедиаКорСеть вчера в 10:53
Футбол

Игроки и фанаты «Лиона» повздорили из-за плаката с ослом

Soccer.ru вчера в 23:35
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Здоровье

Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»

В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
FreeNews-Volga 00:52
Кино

Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Life.ru 09 декабря в 16:45
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Каждый третий россиянин совершал покупки через смартфон

За последние пять лет число россиян, которые совершают онлайн-покупки, удвоилось: если в 2015 году доля тех, кто делал заказ в онлайн-магазине хотя бы один раз за шесть месяцев, составляла 21% от всех пользователей Рунета, то в 2019-м таких было уже 42%, говорится в ежегодном совместном исследовании «Яндекс.Маркет» и GfK (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Политика

Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем.
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новости вчера в 20:05
Финансы

Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America

Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика

На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Известия вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30

News.ru вчера в 03:25
Футбол

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Sportbox.RU вчера в 17:53
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя

Вести.Ru вчера в 06:47
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