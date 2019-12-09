Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Авто
В России создали гибридные вездеходы для суровых условий
Вездеходы оснащаются бензо-электрической или дизель-электрической силовой установкой.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Гаджеты
Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Происшествия
В Ижевске спасли двухлетнего ребенка из квартиры с умершей матерью
По словам Бречалова, мать ребенка скончалась около пяти дней назад.
Футбол
Игроки и фанаты «Лиона» повздорили из-за плаката с ослом
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Здоровье
Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»
В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
Кино
Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Общество
Каждый третий россиянин совершал покупки через смартфон
За последние пять лет число россиян, которые совершают онлайн-покупки, удвоилось: если в 2015 году доля тех, кто делал заказ в онлайн-магазине хотя бы один раз за шесть месяцев, составляла 21% от всех пользователей Рунета, то в 2019-м таких было уже 42%, говорится в ежегодном совместном исследовании «Яндекс.Маркет» и GfK (есть в распоряжении РБК).
Политика
Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Финансы
Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America
Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева.
Политика
Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Футбол
«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество