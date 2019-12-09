Экономика

Красная веснаКрасная веснаГосдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Депутаты Госдумы РФ отклонили два законопроекта о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), повышающие налоги для граждан с высоким доходом, 9 декабря, со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента, сообщает «Лента.ру».
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