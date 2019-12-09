Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отклонила законопроекты по повышенном налогообложении доходов богатых россиян

Ореанда-Новости12:04

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09:06

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06 декабря в 06:33

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06 декабря в 06:45

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости06 декабря в 05:40

В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»

АН Между строк06 декабря в 02:11

Госдума отказалась повышать налог на богатство в России

VSE42.RU05 декабря в 23:22
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Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
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В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

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В пресс-службе ФСИН заявили, что запущенная в сети акция «Бездомный полк» «носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением вопросов по обеспечению жильем сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы (УИС)».
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Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».
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В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

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В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020

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Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
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Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
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