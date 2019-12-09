Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отклонила законопроекты по повышенном налогообложении доходов богатых россиян

Ореанда-Новости12:04

В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»

АН Между строк06 декабря в 02:11

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06 декабря в 06:45

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06 декабря в 06:33

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости06 декабря в 05:40

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09:06

Госдума отказалась повышать налог на богатство в России

VSE42.RU05 декабря в 23:22
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Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

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Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
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В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

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