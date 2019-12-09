Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.

Политика Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже состоялся саммит, в котором приняли участие российский лидер Владимир Путин, украинский президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политика В Кремле отметили важность встречи Лаврова и Трампа Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Общество В Калининграде полицейским дали «приказ» вырезать снежинки Сотрудники УМВД России по Калининградской области разослали от имени руководства поддельный приказ о том, что полицейские должны вырезать снежинки из бумаги, передает телеканал "Звезда".

Общество Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.