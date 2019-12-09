Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Депутаты Госдумы защитили богатых от высоких налогов

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Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

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В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

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Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является очень важным моментом.
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Перед извержением вулкана в Новой Зеландии в кратере могли быть люди

В кратере вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии перед извержением могли находиться люди.
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В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

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