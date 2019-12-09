Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
Читать в источнике
Оценить152
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых
Твой Континент07 декабря в 07:30
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Авто
Audi обновила «заряженное» купе и лифтбек RS5
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Финансы
Курс доллара вырос после выходных
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице в Чехии
В чешском городе Острава в результате стрельбы погибли несколько человек.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Политика
Путин прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным
На заседании Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Не стало бывшего мэра столицы Юрия Лужкова
Политика
Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
Политика
Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Экономика
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Политика
Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Экономика
От Alibaba до Saudi Aramco. Крупнейшие IPO в истории
Ранее подвела итоги первичного размещения, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.
Здоровье
В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ
С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
Экономика
В России резко взлетели цены на рожь
В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Армия и оружие
Комплексы С-400 «Триумф» развернут под Самарой
Расчеты ПВО Центрального военного округа в Самарской области получат в следующем году комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Футбол
«Зальцбург» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Австрийский "Зальцбург" и английский "Ливерпуль" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
Путин: Ленин заложил мину под государственность России
Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.