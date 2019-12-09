Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Футбол
Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Юрий Жирков получил ежегодную премию "Джентльмен года", вручаемую по версии российской газеты "Комсомольская правда".
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Вашингтоне
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео началась в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot
В эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 ради покупки американского противоракетного комплекса Patriot.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Театры
Во Владивостоке пройдет международный театральный фестиваль
С 23 сентября по 8 октября 2020 года во Владивостоке впервые пройдет Тихоокеанский международный театральный фестиваль.
Футбол
«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
Экс-бомбардир «Манчестер Сити» пройдёт просмотр в команде Лиги 2
31-летний ивуариец пройдёт просмотр в этой команде, после чего должен будет подписать с ней контракт.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Происшествия
Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что примерно 100 человек находились вблизи вулкана Уайт-Айленд, когда произошло извержение.
Общество
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Хоккей
Владимир Кречин: Звонили бывшие одноклубники – «Подпиши меня, а я поделюсь»
С 1000-процентной уверенностью могу сказать, что ни один хоккеист никогда не скажет "Я отдал Кречину сто тысяч" или "Я отдал миллион".
Хоккей
Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов
Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.