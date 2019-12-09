Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

Амур.инфо21:26

Депутаты хотят дополнить закон о курении

Общественное телевидение России06:12

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

Красная веснавчера в 11:47

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубаньвчера в 10:04

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05
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Футбол

Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Юрий Жирков получил ежегодную премию "Джентльмен года", вручаемую по версии российской газеты "Комсомольская правда".
ТАСС Спорт 18:01
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

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Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:54
Политика

Лавров встретился с Помпео в Вашингтоне

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео началась в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 11:11
Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском 22:15
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Экономика

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
REGNUM 01:15
Политика

Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Известия 11:26
Общество

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Интерфакс 19:21
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot

В эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 ради покупки американского противоракетного комплекса Patriot.
Военное дело вчера в 15:36
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери

В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Оka.fm 04:30
Общество

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:23
Театры

Во Владивостоке пройдет международный театральный фестиваль

С 23 сентября по 8 октября 2020 года во Владивостоке впервые пройдет Тихоокеанский международный театральный фестиваль.
Владивосток-Новости 04:12
Футбол

«Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 17:17
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ 15:47
Футбол

Экс-бомбардир «Манчестер Сити» пройдёт просмотр в команде Лиги 2

31-летний ивуариец пройдёт просмотр в этой команде, после чего должен будет подписать с ней контракт.
Metaratings вчера в 05:14
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Происшествия

Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что примерно 100 человек находились вблизи вулкана Уайт-Айленд, когда произошло извержение.
Интерфакс вчера в 02:54
Общество

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер

УтроNews 05:10
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Хоккей

Владимир Кречин: Звонили бывшие одноклубники – «Подпиши меня, а я поделюсь»

С 1000-процентной уверенностью могу сказать, что ни один хоккеист никогда не скажет "Я отдал Кречину сто тысяч" или "Я отдал миллион".
Собеседник 06:10
Здоровье

Детская стоматологическая поликлиника в Благовещенске готовится к открытию

Телепорт 04:20
Хоккей

Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов

Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Спорт день за днем 06:40
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Происшествия

В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних

Вести.Ru 07:57
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
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