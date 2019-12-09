Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

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В Госдуме защитили богатых от серьезного повышения налогов

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В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога

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Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубань09 декабря в 10:04

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09 декабря в 09:06
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В ЛНР убиты трое украинских военных

Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
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Перечислены оптимальные методы воспитания домашнего питомца

Домашние питомцы, заявляют специалисты, должны дрессироваться только с помощью поощрений.
Профиль 08 декабря в 12:30
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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В результате перестрелки в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, сообщает Associated Press.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

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Российская газета 03:00
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным

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Телеканал 360° вчера в 08:06
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ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора

Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1.
Известия 09 декабря в 06:45
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
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Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

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Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Рождению планет помогло статическое электричество

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Происшествия

Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем

9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.
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Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру.
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Свежая версия Android 10 станет доступной для смарт-телевизоров

Версия Android 10 на смарт-телевизоре улучшит работу сетевых соединений. Кроме того, Google представила устройство ADT-3.
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Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 09 декабря в 07:49
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
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Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
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Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

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Общество

МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей

МВД и ГИБДД России внесли поправки в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие конфисковать машины у водителей, которых повторно поймали нетрезвыми за рулём.
Журнал Авто.ру вчера в 09:29
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В Турции вводят налог на проживание в отелях

С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Новый Калининград.Ru 09 декабря в 09:50
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