Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога
Общественное телевидение Россиивчера в 03:16
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР убиты трое украинских военных
Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
Наука
Перечислены оптимальные методы воспитания домашнего питомца
Домашние питомцы, заявляют специалисты, должны дрессироваться только с помощью поощрений.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Происшествия
Перестрелка в американском Джерси-Сити: погибли шесть человек
В результате перестрелки в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, сообщает Associated Press.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится.
Космос
ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора
Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов
Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Наука
Рождению планет помогло статическое электричество
Происшествия
Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем
9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.
Гаджеты
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году
Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру.
Гаджеты
Свежая версия Android 10 станет доступной для смарт-телевизоров
Версия Android 10 на смарт-телевизоре улучшит работу сетевых соединений. Кроме того, Google представила устройство ADT-3.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод
На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
Политика
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
Кино
Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Общество
МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
МВД и ГИБДД России внесли поправки в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие конфисковать машины у водителей, которых повторно поймали нетрезвыми за рулём.
Общество
В Турции вводят налог на проживание в отелях
С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.