Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума отклонила законопроекты по повышенном налогообложении доходов богатых россиян

Ореанда-Новости12:04

Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09:06

В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»

АН Между строк06 декабря в 02:11

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06 декабря в 06:33

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости06 декабря в 05:40

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06 декабря в 06:45

Госдума отказалась повышать налог на богатство в России

VSE42.RU05 декабря в 23:22
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Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Газета.Ru 17:49
Общество

Камчатку предупредили о высоком риске извержения Авачинского вулкана

Российская газета 07 декабря в 02:00
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Спорт

Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
ИжевскИнфо.РУ 05:37
Футбол

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»

Вести.Ru 17:30
Политика

Макрон: следующий «нормандский» саммит состоится в течение 4 месяцев

Григорий Дукор / ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" состоится в течение 4 месяцев.
РЕН ТВ 17:40
Футбол

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Metaratings 17:05
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Гаджеты

Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Astera 16:28
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Политика

В Кремле сообщили детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится после завершения саммита в «нормандском формате», а её продолжительность будет зависеть от двух лидеров.
Наша версия 05:27
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Политика

Макрон: стабильность в Европе зависит от урегулирования на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стабильность европейского континента и строительство новой архитектуры зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
РИА Новости 17:50
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

Сотрудники МВД стали «лидерами» среди коррупционеров

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в 2019 году суды рассмотрели около 6,5 тысяч уголовных дел о коррупции.
Новые Известия 08:14
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Армия и оружие

Эрдоган счел недостаточно эффективным сотрудничество с США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество с США пока не приносит должных результатов.
ФАН 17:26
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Космос

Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда 06 декабря в 23:34
Происшествия

Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»

По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Известия 10:28
Кино

Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Life.ru 16:45
Политика

Зеленский: Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории

Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории - Зеленский.
ТАСС 17:47
Футбол

Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»

Sports.ru 14:23
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Авто

В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка

"В начале весны стартуют продажи Jaguar F-TYPE 2021 модельного года, а осенью 2020-го российским клиентам станет доступен новый Land Rover Defender", - рассказали "РГ" в Jaguar Land Rover.
Российская газета вчера в 05:00
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Astera 15:26
Политика

Парижский саммит начался с конфуза

Рамблер 12:56
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