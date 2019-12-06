Экономика
Lenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»
АН Между строк06 декабря в 02:11
Почему Путин против прогрессивной шкалы налогообложения, объяснил Делягин
LentaChel.ru06 декабря в 02:38
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Суд арестовал участника ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали школьники, которые группой шли в театр.
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Президент России Владимир Путин прилетел в Париж, где состоится саммит «нормандской четвёрки», а также двусторонние встречи с лидерами стран, входящих в этот формат, в том числе переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт РИА «Новости».
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Колобков: считаю, что решение ВАДА не коснётся чемпионатов мира
Считаю, что не коснётся и чемпионатов мира.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте продаж еще одной версии внедорожника G-Class - G 350d, дебют которого состоялся в декабре 2018 года.
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Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Общество
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Глава РУСАДА: «Изменения в переданной базе данных были значительными»
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Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
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Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
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Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат
«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Игры
Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно
Общество
Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей
В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Общество
Граждан обяжут отчитываться при вывозе наличными свыше $100 тысяч
"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечается в сообщении таможенной службы.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Шоу-бизнес
67-летняя Аллегрова на «Песне года» удивила зрителей глубиной декольте
67-летняя Ирина Аллегрова, которая является любительницей откровенных нарядов, вышла на сцену на концерте «Песня года» в черном облегающем платье в пол с глубоким декольте, слабо прикрывающем грудь певицы.
Общество
ВС отправил на пересмотр вопрос об ответственности наследников
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в понедельник отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бенефициара компании "Амурский продукт", сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Происшествия
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Общество
Медведев раскритиковал регионы из-за невозможности реформы системы ТБО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал объяснений от губернаторов ряда регионов из-за невозможности совершения реформы обращения с твёрдыми бытовыми отходами.