Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ru09:06

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06 декабря в 06:45

В Госдуме отказались вводить налог для богатых из-за «низкой поддержки граждан»

АН Между строк06 декабря в 02:11

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости06 декабря в 05:40

Почему Путин против прогрессивной шкалы налогообложения, объяснил Делягин

LentaChel.ru06 декабря в 02:38

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06 декабря в 06:33

Госдума отказалась повышать налог на богатство в России

VSE42.RU05 декабря в 23:22
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Происшествия

Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде

Суд арестовал участника ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали школьники, которые группой шли в театр.
RT на русском 09:35
Политика

Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четвёрки»

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж, где состоится саммит «нормандской четвёрки», а также двусторонние встречи с лидерами стран, входящих в этот формат, в том числе переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 09:10
Спорт

Колобков: считаю, что решение ВАДА не коснётся чемпионатов мира

Считаю, что не коснётся и чемпионатов мира.
Чемпионат 09:42
Авто

Mercedes привез в Россию самый доступный G-Class

Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте продаж еще одной версии внедорожника G-Class - G 350d, дебют которого состоялся в декабре 2018 года.
Quto.ru 07:28
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Космос

Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу

Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Life.ru 07 декабря в 09:30
Общество

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России

Самые сильные аномалии температуры ожидаются на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири.
Известия 08:50
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Спорт

Глава РУСАДА: «Изменения в переданной базе данных были значительными»

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Спорт-Экспресс 09:03
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс 07 декабря в 13:10
Гаджеты

Huawei назвала дату выхода собственной замены Android

Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Lenta.ru 09:43
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру 05:06
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат

«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.
RT на русском 10:06
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Игры

Анонсирована новая BioShock. Ждать долго, но кое-что уже известно

Российская газета 10:02
Общество

Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей

В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Известия 07:17
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Общество

Граждан обяжут отчитываться при вывозе наличными свыше $100 тысяч

"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечается в сообщении таможенной службы.
Интерфакс 08:55
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес

67-летняя Аллегрова на «Песне года» удивила зрителей глубиной декольте

67-летняя Ирина Аллегрова, которая является любительницей откровенных нарядов, вышла на сцену на концерте «Песня года» в черном облегающем платье в пол с глубоким декольте, слабо прикрывающем грудь певицы.
RuNews24.ru 04:23
Общество

ВС отправил на пересмотр вопрос об ответственности наследников

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в понедельник отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бенефициара компании "Амурский продукт", сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 08:13
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Происшествия

Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Известия 09:51
Авто

АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM

АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Российская газета 06:45
Общество

Медведев раскритиковал регионы из-за невозможности реформы системы ТБО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал объяснений от губернаторов ряда регионов из-за невозможности совершения реформы обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
REGNUM 08:43
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