Общество
Deita.ruГосдума защитит коммунальных должников от коллекторов
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что «лазейки», которые сегодня используют коллекторы для своей деятельности, необходимо пресекать полностью. Отметим, что закон о запрете продаж коллекторам долгов за ЖКХ вступил в силу уже летом 2019 года.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
Автоспорт
Рассел стал лучшим по итогам второго дня тестов в Абу-Даби
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Американская компания SpaceX ввиду неблагоприятных погодных условий отложила на сутки запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Транспорт
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Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Артист отметил, что он на личном опыте знает какие пенсии, получают большинство россиян.
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Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
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В раде предъявили Зеленскому требования по переговорам с Россией
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