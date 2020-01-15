Политика
Life.ruГосдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России. В случае утверждения ему предстоит сформировать новое правительство.
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Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° 13:42
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Председатель ГД: Михаил Мишустин способен решить задачи, поставленные Президентом РФ
Государственная Дума РФ14:00
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