Политика
РИА НовостиКарелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
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Если будут приняты изменения в Конституцию, это дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, Совете Федерации. Было бы честно провести выборы под такие новые наши возможности.
— Александр Карелин, спортсменРосбалт 05:19
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