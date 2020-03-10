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Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
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Александр Карелин
Если будут приняты изменения в Конституцию, это дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, Совете Федерации. Было бы честно провести выборы под такие новые наши возможности.
— Александр Карелин, спортсменРосбалт 05:19

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