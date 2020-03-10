Политика

Newstracker.ruNewstracker.ruДосрочные парламентские выборы предложат Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сослался на регламент и заявил, что поправку нужно подготовить и раздать в зале для рассмотрения.
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с чего всё началось

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы.
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Подробнее о событии

Поправка о досрочных выборах в парламент внесена в Госдуму

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Соловьев оценил идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

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Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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