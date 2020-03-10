Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы.

с чего всё началось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сослался на регламент и заявил, что поправку нужно подготовить и раздать в зале для рассмотрения.

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