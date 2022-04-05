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Госдуме предложат обязать операторов сообщать РКН об утечках данных

Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян, в частности операторов обработки личных данных обяжут сразу сообщать об утечках в уполномоченные органы.
РИА Новости
Роскомнадзор должен утвердить перечень государств, которые обеспечивают «адекватную защиту субъектов прав персональных данных».
РБК
Законопроектом, имеющимся в распоряжении РИА Новости, вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.
РИА Новости
До начала трансграничной передачи персональных данных оператору придется уведомить Роскомнадзор о своем намерении.
Телеканал 360°

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Операторов могут обязать уведомлять Роскомнадзор о передаче данных граждан за границу
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