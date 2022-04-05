Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян, в частности операторов обработки личных данных обяжут сразу сообщать об утечках в уполномоченные органы.
Законопроектом, имеющимся в распоряжении РИА Новости, вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.
Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.