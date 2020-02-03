Общество

REGNUMREGNUMГосдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Соответствующий законопроекта депутат планирует внести на обсуждение своей фракции в Госдуме 3 февраля, сообщают «Известия».
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Владимир Жириновский
Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд.
— Владимир ЖириновскийИзвестия 14:00
с чего всё началось

Жириновский предложит ввести пособия для домохозяек

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье. Об этом депутат рассказал «Известиям».
Известия14:00

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Жириновский хочет ввести пособия для домохозяек

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