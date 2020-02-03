Общество
REGNUMГосдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам
Законопроект о выплате пособия неработающим женщинам в семье из трех человек предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Соответствующий законопроекта депутат планирует внести на обсуждение своей фракции в Госдуме 3 февраля, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Оценить49
Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд.
с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье. Об этом депутат рассказал «Известиям».Известия14:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 56 человек
В провинции Хубэй, где расположен город Ухань, от коронавируса нового типа погибли уже 56 человек.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Биатлон
Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в гонке преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Футбол
«Тоттенхэм» в большинстве обыграл «Манчестер Сити»
Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
Политика
В России поправят Конституцию и запретят снюс
2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Происшествия
На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом
В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Кино
Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart
В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Трамп назвал коротышкой потенциального соперника на выборах Блумберга
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться в президенты США, «очень маленьким».
Спорт
В Южно-Сахалинске определили лучших лыжников острова
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
Общество
Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги
Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка.