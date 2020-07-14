Общество

РБКРБКГосдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной.
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Елена Мизулина
Изъятие ребенка из семьи будет осуществляться при виновном поведении родителей. Это планируется делать на основании решения суда о лишении родительских прав или об ограничении судебным приставом-исполнителем, которому будет передан ребенок.
— Елена Мизулина, российский политикRuNews24.ru 12:31
с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.
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