Общество
РБКГосдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной.
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Изъятие ребенка из семьи будет осуществляться при виновном поведении родителей. Это планируется делать на основании решения суда о лишении родительских прав или об ограничении судебным приставом-исполнителем, которому будет передан ребенок.
— Елена Мизулина, российский политикRuNews24.ru 12:31
с чего всё началось
Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.ТАСС11:50
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