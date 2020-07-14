Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной.