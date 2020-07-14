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Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сенатора Елены Мизулиной.В источнике
С чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи

Группа сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи и предусматривающий такую возможность только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав.
ТАССвчера в 11:50
Подробнее о событии

Член СПЧ призвала проследить за реализацией поправок в Семейный кодекс

РИА Новостивчера в 16:26

В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда

Известиявчера в 11:10

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий перечень оснований для изъятия детей из семьи

ТАССвчера в 11:50

В Госдуму внесен пакет законопроектов, который содержит более сотни поправок к Семейному кодексу

Эхо Москвывчера в 15:32

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Газета.Ruвчера в 13:30

В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

RT на русскомвчера в 11:27

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное

РБКвчера в 14:02
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Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru17:16

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости11 июля в 08:26
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Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов.
Metaratingsвчера в 06:16
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 17:34
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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ruвчера в 14:06
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В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6

Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
ИА Красная Весна12 июля в 09:23

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия13 июля в 08:51
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Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 15:12
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США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

Американский концерн «Нортроп Грумман» уж ближайшей осенью получит из военного бюджета США первый транш на создание принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).
Новый Деньвчера в 20:05
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Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 13:08
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В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе

Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM17:50
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